L’Italia sogna con Berrettini: “Posso battere Djokovic e Nadal a Wimbledon” (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ partito il conto alla rovescia per il torneo di Wimbledon, e L’Equipe va alla scoperta del fenomeno Matteo Berrettini, che ormai non si nasconde più. “Sono convinto di poter battere Novak Djokovic e Rafa Nadal”, ammette il n.1 azzurro in vista del più importante torneo inglese al via da lunedì. “Finora sono solo andato vicino a vincere un Grande Slam, perché ho perso contro i migliori, Novak e Rafa che poi hanno vinto quei tornei. Questione di dettagli, a volte un po’ di fortuna”. Se l’anno scorso Berrettini aveva dimostrato al mondo del tennis il suo valore, fino a centrare la finale, persa contro il serbo, adesso il sogno è vincere, perché “conta fare esperienza: loro hanno giocato queste partite decine di volte, io ancora no”. Un sogno, che per il tennista romano, così ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ partito il conto alla rovescia per il torneo di, e L’Equipe va alla scoperta del fenomeno Matteo, che ormai non si nasconde più. “Sono convinto di poterNovake Rafa”, ammette il n.1 azzurro in vista del più importante torneo inglese al via da lunedì. “Finora sono solo andato vicino a vincere un Grande Slam, perché ho perso contro i migliori, Novak e Rafa che poi hanno vinto quei tornei. Questione di dettagli, a volte un po’ di fortuna”. Se l’anno scorsoaveva dimostrato al mondo del tennis il suo valore, fino a centrare la finale, persa contro il serbo, adesso il sogno è vincere, perché “conta fare esperienza: loro hanno giocato queste partite decine di volte, io ancora no”. Un sogno, che per il tennista romano, così ...

