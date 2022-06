(Di giovedì 23 giugno 2022) il prolungamento di contratto del francese Christopher, trequartista del, alla fine ha deciso di rinnovare il suo contratto col club tedesco per altre due stagioni: l’attuale accordo in scadenza nel 2024 è stato prolungato al. Sul francese si era vociferato anche di un interesse del Milan oltre che di svariati club di Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LucaParry85 : Nkunku ha siglato un. Muovo contratti con il lipsia fino al 2026 - CalcioNews24 : #Lipsia, UFFICIALE il rinnovo di #Nkunku - calciomercatoit : ??#Lipsia - UFFICIALE la firma di #Nkunku! - Torrenapoli1 : UFFICIALI #Nkunku rinnova col Lipsia sino al 2026 Il #Genoa ha preso il centrocampista austriaco #Ilsanker L’… - _Francesco9_ : Nkunku rinnova con il Lipsia e mette una clausola a 60 milioni. Giuntoli io credo in te, vendi fabian/zielinski, o tutti e due e portacelo -

Ma Christophersarà ancora un calciatore dell'RBfino al 2026 , come ha comunicato con una nota ufficiale il club tedesco. ' Sono felice di continuare a indossare la maglia dell'RB ...Commenta per primo Secondo quanto riferisce Sky Germania , l'RBha raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto fino al 2025 del trequartista Christopher. Previsto un ingaggio aumentato fino a 7 milioni di euro annui e una clausola rescissoria da ...Reduce da una stagione clamorosa, chiusa con 35 reti in 50 partite, ci si aspettava che Nkunku potesse cambiare aria sulle ali dell'entusiasmo e trasferirsi in una big europea. Così non è andata, con ...Lipsia, Nkunku ha rinnovato fino al 2026: è UFFICIALE il prolungamento di contratto del francese Christopher Nkunku, trequartista del Lipsia, alla fine ha deciso di rinnovare il suo contratto col club ...