“La scuola fa schifo”: fa discutere la scritta sulla maglietta di uno studente prima della maturità. Le reazioni (Di giovedì 23 giugno 2022) “La scuola fa schifo”: la scritta sulla maglietta di un maturando siciliano ha fatto discutere molto nelle scorse ore. Tante, poi, sono state le reazioni degli utenti che nella maggior parte dei casi hanno condannato il gesto. “La scuola fa schifo”: fa discutere la scritta sulla maglietta di uno studente Francesco Intraguglielmo, 19 anni maturando del Liceo Scientifico Pietro Farinato di Enna, in Sicilia, si è presentato alla prima prova dell’Esame di maturità 2022 con una maglietta che ha fatto discutere, perché portava la scritta: “La scuola fa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) “Lafa”: ladi un maturando siciliano ha fattomolto nelle scorse ore. Tante, poi, sono state ledegli utenti che nella maggior parte dei casi hanno condannato il gesto. “Lafa”: faladi unoFrancesco Intraguglielmo, 19 anni maturando del Liceo Scientifico Pietro Farinato di Enna, in Sicilia, si è presentato allaprova dell’Esame di2022 con unache ha fatto, perché portava la: “Lafa ...

Pubblicità

valigiablu : La scuola italiana più che fare schifo in realtà non esiste | @IltwitdiGalatea - rubio_chef : Certo. Armi e soldi quanti ne volete, tanto in Italia la sanità funziona, lavoriamo 4 giorni a settimana, i salari… - doctormabuse18 : RT @doctormabuse18: Francesco #Intraguglielmo si è presentato e ha sostenuto #maturità indossando maglietta con scritto 'LA #SCUOLA ITALIAN… - giovannicastoro : RT @valechindamo: Per Don Milani non c’erano festività, sabati o domeniche, mattine o pomeriggi. Vacanze estive o invernali. La scuola di D… - butti_fabrizio : RT @valechindamo: Per Don Milani non c’erano festività, sabati o domeniche, mattine o pomeriggi. Vacanze estive o invernali. La scuola di D… -