La Juve non si accontenta di Pogba: tre addii finanziano il top player (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra cartellino e ingaggio gli esuberi della Juventus potrebbero finanziare un altro grande colpo a centrocampo Paul Pogba è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Sembra tutto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra cartellino e ingaggio gli esuberi dellantus potrebbero finanziare un altro grande colpo a centrocampo Paulè sempre più vicino a vestire la maglia dellantus. Sembra tutto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - tvdellosport : ?? JUVE, SI ABBANDONA LA PISTA DI MARIA La #Juventus ha deciso di non aspettare più Angel #DiMaria I bianconeri d… - romeoagresti : Non solo #Demiral, #Juve e #Atalanta oggi hanno parlato anche di Massimo #Brambilla: che è pronto a liberarsi dal c… - Tiarossi2 : RT @MarcelloChirico: ??ALLERTA #DeLigt ?? #Juventus ha riproposto oggi all'agente Pimenta il rinnovo ma ???? non é convinto. Offerte importan… - mario_cama : Con DiMaria ?(?) e Pogba? le occasioni sono finite. Le altre che potevano essere interessanti per la Juve erano Ru… -