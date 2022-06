La Corte Suprema americana boccia le restrizioni in vigore a New York sul porto d’armi: «È contrario alla legge». Biden: «Sono deluso» (Di giovedì 23 giugno 2022) La Corte Suprema americana boccia le restrizioni vigenti a New York sul porto d’armi e spiega: «Il Secondo Emendamento della Costituzione tutela il diritto degli individui di portare armi per l’autodifesa fuori casa». L’obbligo di una licenza speciale per il porto in pubblico vigente a New York, spiegano i saggi, è «contrario alla legge». Dura la reazione del governatore Kathy Hocul alla decisione con cui la Corte consacra, di fatto, il diritto al porto di armi: «È vergognoso che in un momento come quello attuale la Corte Suprema decida di bocciare la ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Lalevigenti a Newsule spiega: «Il Secondo Emendamento della Costituzione tutela il diritto degli individui di portare armi per l’autodifesa fuori casa». L’obbligo di una licenza speciale per ilin pubblico vigente a New, spiegano i saggi, è «». Dura la reazione del governatore Kathy Hoculdecisione con cui laconsacra, di fatto, il diritto aldi armi: «È vergognoso che in un momento come quello attuale ladecida dire la ...

