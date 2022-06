Judo, Europei Cadetti 2022: Sampino e Valeriani si fermano ai piedi del podio nella prima giornata (Di giovedì 23 giugno 2022) prima giornata di gara che si conclude senza medaglie per l’Italia ai Campionati Europei Cadetti di Judo 2022, rassegna continentale riservata ad atleti nati dal 2005 al 2007 in corso di svolgimento a Parenzo (Porec, in Croazia) fino a domenica 26 giugno. Per il movimento tricolore sono arrivati due quinti posti al termine del day-1, in cui sono andate in scena le categorie di peso individuali più leggere. Medaglia sfiorata nei 44 kg da parte di Rebecca Valeriani, capace di raggiungere le semifinali per poi accusare due sconfitte di fila contro la francese Morgane Annis e l’ungherese Szabina Szeleczki. Si è dovuto accontentare di un piazzamento ai piedi del podio anche Francesco Sampino nei 60 kg, con quattro ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022)di gara che si conclude senza medaglie per l’Italia ai Campionatidi, rassegna continentale riservata ad atleti nati dal 2005 al 2007 in corso di svolgimento a Parenzo (Porec, in Croazia) fino a domenica 26 giugno. Per il movimento tricolore sono arrivati due quinti posti al termine del day-1, in cui sono andate in scena le categorie di peso individuali più leggere. Medaglia sfiorata nei 44 kg da parte di Rebecca, capace di raggiungere le semifinali per poi accusare due sconfitte di fila contro la francese Morgane Annis e l’ungherese Szabina Szeleczki. Si è dovuto accontentare di un piazzamento aidelanche Francesconei 60 kg, con quattro ...

