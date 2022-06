Isola dei famosi, l’agghiacciante annuncio di queste ore: “Dolente e morente…” (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo l’ennesimo ritiro arrivato per seri problemi fisici, una confessione inaspettata sta tenendo banco tra i fans del reality show A pochi giorni di distanza dalla decretazione del vincitore, un’intervista rilasciata da un’ex naufraga di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi ha catturato l’attenzione del pubblico. L’autrice della confessione in questione è Guendalina Tavassi, ritiratasi anche lei ma per motivi personali, a differenza di suo fratello Edoardo che ha dovuto lasciare il gioco per un grave problema al ginocchio. Edoardo e Guendalina Tavassi (Websource)Nel corso dell’ultima puntata, la donna non è stata presente tra il pubblico insieme agli altri eliminati. Il motivo lo ha spiegato lei stessa, proprio attraverso l’intervista fiume di cui parlavamo poc’anzi. Intercettata da fanpage.it, Guendalina ha spiegato ... Leggi su kronic (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo l’ennesimo ritiro arrivato per seri problemi fisici, una confessione inaspettata sta tenendo banco tra i fans del reality show A pochi giorni di distanza dalla decretazione del vincitore, un’intervista rilasciata da un’ex naufraga di questa sedicesima edizione dell’deiha catturato l’attenzione del pubblico. L’autrice della confessione in questione è Guendalina Tavassi, ritiratasi anche lei ma per motivi personali, a differenza di suo fratello Edoardo che ha dovuto lasciare il gioco per un grave problema al ginocchio. Edoardo e Guendalina Tavassi (Websource)Nel corso dell’ultima puntata, la donna non è stata presente tra il pubblico insieme agli altri eliminati. Il motivo lo ha spiegato lei stessa, proprio attraverso l’intervista fiume di cui parlavamo poc’anzi. Intercettata da fanpage.it, Guendalina ha spiegato ...

