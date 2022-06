"Io e lui sappiamo". Psg, il pizzino dello sceicco a Donnarumma: un mistero inquietante (Di giovedì 23 giugno 2022) “Se Gigio Donnarumma sarà il titolare anno prossimo rispetto a Keylor Navas? Parliamo del miglior giocatore dell'Europeo. È fantastico come persona, atleta e professionista. Poi, lui e noi sappiamo come stanno le cose". Una frase enigmatica, pronunciata non da uno qualsiasi in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: il presidente del suo club, il Psg, ovvero lo sceicco Al Khelaifi. Una dichiarazione che potrebbe anche essere di appoggio verso il campano ex Milan, seppur ancora oggi il Paris non conosca il suo nuovo allenatore per il post-Mauricio Pochettino (il nome è quello di Galtier in uscita dal Nizza). Parole al miele per Verratti: “Il miglior giocatore italiano, ama il Psg” Chi non è assolutamente toccato da ombre è invece Marco Verratti: “Lui è come un figlio – dice ancora il numero uno del club francese ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Se Gigiosarà il titolare anno prossimo rispetto a Keylor Navas? Parliamo del miglior giocatore dell'Europeo. È fantastico come persona, atleta e professionista. Poi, lui e noicome stanno le cose". Una frase enigmatica, pronunciata non da uno qualsiasi in un'intervista a La GazzettaSport: il presidente del suo club, il Psg, ovvero loAl Khelaifi. Una dichiarazione che potrebbe anche essere di appoggio verso il campano ex Milan, seppur ancora oggi il Paris non conosca il suo nuovo allenatore per il post-Mauricio Pochettino (il nome è quello di Galtier in uscita dal Nizza). Parole al miele per Verratti: “Il miglior giocatore italiano, ama il Psg” Chi non è assolutamente toccato da ombre è invece Marco Verratti: “Lui è come un figlio – dice ancora il numero uno del club francese ...

