Gigi D’Alessio nel suo show ha vietato a tutti di nominare Anna Tatangelo (Di giovedì 23 giugno 2022) Pochi giorni fa è andato in onda su Rai 1 lo show organizzato da Gigi D’Alessio nel corso del quale non si è assolutamente parlato di Anna Tatangelo. Un dettaglio notato dal pubblico e al quale Chi Magazine sembrerebbe aver fornito una spiegazione. Sono trascorsi diversi giorni da quando su Rai 1 è andato in onda l’evento “Uno come te – Trent’anni assieme” attraverso il quale il noto artista italiano Gigi D’Alessio ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera. L’evento musicale si è tenuto nella bellissima Napoli esattamente presso la piazza del Plebiscito , e numerosi sono stati gli artisti che hanno fatto il loro ingresso sul palco. Ma a colpire in modo particolare il pubblico è stato il modo in cui non si è assolutamente parlato di Anna ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 23 giugno 2022) Pochi giorni fa è andato in onda su Rai 1 loorganizzato danel corso del quale non si è assolutamente parlato di. Un dettaglio notato dal pubblico e al quale Chi Magazine sembrerebbe aver fornito una spiegazione. Sono trascorsi diversi giorni da quando su Rai 1 è andato in onda l’evento “Uno come te – Trent’anni assieme” attraverso il quale il noto artista italianoha festeggiato i suoi 30 anni di carriera. L’evento musicale si è tenuto nella bellissima Napoli esattamente presso la piazza del Plebiscito , e numerosi sono stati gli artisti che hanno fatto il loro ingresso sul palco. Ma a colpire in modo particolare il pubblico è stato il modo in cui non si è assolutamente parlato di...

Pubblicità

gmduello : Il PizzaVillage a Napoli sta coinvolgendo 30mila persone a sera, dal 17 al 26 giugno, con Sangio, Noemi, Dargen, Ma… - BarbascuraX : Gigi D’Alessio sceglie come nome di uno spettacolo « Uno come te ». Inizia dicendo « sono venute un sacco di person… - fanpage : #GigiUnoComeTe 'Siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita...' Gigi D'Alessio si esibisce con 'Non dirgli m… - __ladyf : Anna Tatangelo avrebbe lasciato Livio Cori, lei ancora innamorata di Gigi D'Alessio - gius_y9 : RT @gmduello: Il PizzaVillage a Napoli sta coinvolgendo 30mila persone a sera, dal 17 al 26 giugno, con Sangio, Noemi, Dargen, Malgioglio,… -