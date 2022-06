Gauff | “Il mio segreto al Roland Garros? Passeggiare ai Jardin des Tuileries”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Coriha commentato la finale raggiunta alqualche settimana fa, la sua prima a livello Slam. La diciottenne ha confessato che sono risultate fondamentali le passeggiate attorno aldesper raggiungere quel risultato: “È semplicemente successo. Fai un passo indietro rispetto alla vita e alla tua stessa testa. Vedere le anatre nel lago, quel piccolo momento… Non so come esprimerlo a parole senza sembrare pazza, ma mi ha fatto sentire che c’è di più nella vita del tennis e questo mi ha tolto un grosso peso dalle spalle. E sicuramente ho giocato così a Parigi. Di solito prima dei tornei, soprattutto durante il Covid, stavo in hotel. Penso di essere stato troppo presa dal tennis, dal tennis, solo e sempre dal tennis”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Gauff: 'Il mio segreto al #RolandGarros? Passeggiare ai Jardin des Tuileries' - Maya56710 : Mi sto vedendo Gauff e Pliskova = mio dio che psicodramma -

...nel corso dell'ultima edizione del Roland Garros con la semifinale poi persa contro Coco. L'... Ilè stato un percorso graduale di crescita che non è ancora concluso, sono ambiziosa ma per ...In semifinaleincontrerà la numero 4 del mondo, la tunisina Ons Jabeur, che ha recuperato uno ... Penso che ilgioco possa funzionare molto bene sull'erba perché mi muovo bene in campo e ho ...Cori Gauff commenta la sua recente finale al Roland Garros, dove ha perso in due set contro la numero uno del mondo Swiatek.La 18enne americana fermata dalla tunisina n. 1 del seeding. La svizzera batte la Sakkari. A Birmingham semifinali rimandate a domani per pioggia. Forfait di Osaka e Bouchard per Wimbledon ...