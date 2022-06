Forse non hai giocato… A short hike (Di giovedì 23 giugno 2022) La rubrica torna per consigliarvi un titolo piccino ma molto carino, che vale la pena recuperare. Oggi parliamo di A short hike. Un po’ di informazioni A short hike è stato sviluppato da Adamgryu nel 2019 per PC, in seguito è stato adattato per Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. Nonostante sia stato creato da un solo sviluppatore, sappiamo che non per questo ci troviamo di fronte a un’opera poco interessante, come abbiamo imparato in passato (parlo di te, Undertale).Il gioco ha vinto Seumas McNally Grand Prize all’Independent Games Festival nel 2020. Trama In A short hike vestiremo i panni di Claire, un’uccellina in vacanza dalla zia May ad Hawk Peak Provincial Park. Durante questi giorni in montagna, la zia le consiglierà di svolgere la tradizionale scalata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) La rubrica torna per consigliarvi un titolo piccino ma molto carino, che vale la pena recuperare. Oggi parliamo di A. Un po’ di informazioni Aè stato sviluppato da Adamgryu nel 2019 per PC, in seguito è stato adattato per Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. Nonostante sia stato creato da un solo sviluppatore, sappiamo che non per questo ci troviamo di fronte a un’opera poco interessante, come abbiamo imparato in passato (parlo di te, Undertale).Il gioco ha vinto Seumas McNally Grand Prize all’Independent Games Festival nel 2020. Trama In Avestiremo i panni di Claire, un’uccellina in vacanza dalla zia May ad Hawk Peak Provincial Park. Durante questi giorni in montagna, la zia le consiglierà di svolgere la tradizionale scalata ...

