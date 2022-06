Ezra Miller accusato di mettere a rischio dei bambini che vivono nella sua fattoria in Vermont (Di giovedì 23 giugno 2022) Ezra Miller è di nuovo sotto accusa: un padre sostiene che i suoi figli vivano con la loro madre nella fattoria dell'attore, dove ci sono armi e marijuana illegale. Ezra Miller, secondo quanto riporta il sito Rolling Stone, sembra stia vivendo in una fattoria in Vermont con una madre e tre bambini di età inferiore a cinque anni. La situazione sarebbe però particolarmente complicata anche dal punto di vista legale. Le fonti della testata avrebbero espresso la propria preoccupazione perché Ezra Miller coltiva illegalmente marijuana nella proprietà, ne farebbe liberamente uso in presenza dei minorenni e sarebbe in possesso di numerose armi da fuoco e munizioni. A destare particolarmente ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022)è di nuovo sotto accusa: un padre sostiene che i suoi figli vivano con la loro madredell'attore, dove ci sono armi e marijuana illegale., secondo quanto riporta il sito Rolling Stone, sembra stia vivendo in unaincon una madre e tredi età inferiore a cinque anni. La situazione sarebbe però particolarmente complicata anche dal punto di vista legale. Le fonti della testata avrebbero espresso la propria preoccupazione perchécoltiva illegalmente marijuanaproprietà, ne farebbe liberamente uso in presenza dei minorenni e sarebbe in possesso di numerose armi da fuoco e munizioni. A destare particolarmente ...

