Dal coma al risveglio, la madre del bambino che aveva assunto metadone: “Peppe sta meglio, risponde alle terapie” (Di giovedì 23 giugno 2022) MONREALE – Migliorano anche oggi le condizioni del bambino di Pioppo che nella notte di martedì scorso è stato ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Una dose di metadone datagli da alcuni giovani ha rischiato di fargli perdere la vita. Dopo la prima notte in coma, il bambino ieri si era risvegliato, tanto che ieri i sanitari del Di Cristina avevano dichiarato che si trovava fuori pericolo, pur diagnosticandogli sofferenze cardiache e polmonari. Questa mattina, al termine della visita in ospedale, è la madre Margherita a dichiarare che le condizioni del figlio sono migliorate, il piccolo risponde bene alle terapie, ma sta combattendo contro la polmonite. Intanto dalla frazione sono tante le dimostrazioni ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 23 giugno 2022) MONREALE – Migliorano anche oggi le condizioni deldi Pioppo che nella notte di martedì scorso è stato ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Una dose didatagli da alcuni giovani ha rischiato di fargli perdere la vita. Dopo la prima notte in, ilieri si era risvegliato, tanto che ieri i sanitari del Di Cristinano dichiarato che si trovava fuori pericolo, pur diagnosticandogli sofferenze cardiache e polmonari. Questa mattina, al termine della visita in ospedale, è laMargherita a dichiarare che le condizioni del figlio sono migliorate, il piccolobene, ma sta combattendo contro la polmonite. Intanto dalla frazione sono tante le dimostrazioni ...

Pubblicità

cri_lavit : @QLexPipiens Ma di quando è? Si è risvegliato dal coma? - venti4ore : In tre giorni 5 giovani all’ospedale ad un passo dal coma etilico - magicamirta : RT @AleteiaIT: “La risonanza magnetica ha mostrato il segno della croce nella sua testa” - igyu6k : visto che non dormo da due giorni non credo che mi alzo + dal letto vado in coma - nocatcomunism : RT @AleteiaIT: “La risonanza magnetica ha mostrato il segno della croce nella sua testa” -