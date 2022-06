Covid in Toscana: morto ad Arezzo un uomo di 84 anni, oggi 23 giugno. E ben 3.316 nuovi contagi (Di giovedì 23 giugno 2022) E' morto di coronavirus un uomo di 84 anni, in Toscana, oggi 23 giugno 2022. Risiedeva nella provincia di Arezzo. Mentre è schizzato a 3.316 il numero dei nuovi contagiati (635 confermati con tampone molecolare e 2.681 da test rapido antigenico) con età media di 46 anni (9% ha meno di 20 anni, 26% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 giugno 2022) E'di coronavirus undi 84, in232022. Risiedeva nella provincia di. Mentre è schizzato a 3.316 il numero deiati (635 confermati con tampone molecolare e 2.681 da test rapido antigenico) con età media di 46(9% ha meno di 20, 26% tra 20 e 39, 33% tra 40 e 59, 24% tra 60 e 79, 6% ha 80o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

