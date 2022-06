Coraggio Italia, terremoto dopo lo strappo di Di Maio. I gruppi parlamentari non esistono più (Di giovedì 23 giugno 2022) Lo strappo di Luigi Di Maio ha accelerato la ‘scomposizione’ di ‘Coraggio Italia’, la formazione centrista nata giusto un anno fa, ora sempre più a rischio implosione. In tanti si chiedono, infatti, che fine farà visto che di fatto i suoi gruppi parlamentari non esistono più. A Montecitorio, dopo la fuoriuscita di Simona Vietina (‘in parcheggio’ al Misto) e di Antonio Lombardo (approdato con i ‘dimaiani’), i deputati del partito fondato da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti sono rimasti in 18, quindi sotto quota 20 richiesta dal regolamento per costituire un gruppo autonomo. Stessa sorte a Palazzo Madama, dove a causa dell’addio di Andrea Causin e Marinella Pacifico, ‘Italia al Centro’, il soggetto politico frutto della fusione di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Lodi Luigi Diha accelerato la ‘scomposizione’ di ‘’, la formazione centrista nata giusto un anno fa, ora sempre più a rischio implosione. In tanti si chiedono, infatti, che fine farà visto che di fatto i suoinonpiù. A Montecitorio,la fuoriuscita di Simona Vietina (‘in parcheggio’ al Misto) e di Antonio Lombardo (approdato con i ‘dimaiani’), i deputati del partito fondato da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti sono rimasti in 18, quindi sotto quota 20 richiesta dal regolamento per costituire un gruppo autonomo. Stessa sorte a Palazzo Madama, dove a causa dell’addio di Andrea Causin e Marinella Pacifico, ‘al Centro’, il soggetto politico frutto della fusione di ...

