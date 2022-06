'Cola sana', la ricetta della bevanda spopola su TikTok ma per la salute è peggio dell'originale (Di giovedì 23 giugno 2022) Aceto balsamico e una qualsiasi bevanda a base gassata (anche acqua aromatizzata frizzante): il mix, mostrato in un video diventato virale su TikTok con oltre sei milioni di visualizzazioni, promette ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 giugno 2022) Aceto balsamico e una qualsiasia base gassata (anche acqua aromatizzata frizzante): il mix, mostrato in un video diventato virale sucon oltre sei milioni di visualizzazioni, promette ...

Pubblicità

leggoit : 'Cola sana', la ricetta della bevanda spopola su TikTok ma per la salute è peggio dell'originale - super_grazey : RT @brattyrain: Sana all cola #RunToMeEp5 | #KDLex - jordan_jr1 : RT @brattyrain: Sana all cola #RunToMeEp5 | #KDLex - tine_2792 : RT @brattyrain: Sana all cola #RunToMeEp5 | #KDLex - marissahilario2 : RT @brattyrain: Sana all cola #RunToMeEp5 | #KDLex -