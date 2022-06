Ciro Ferrara: "Il pensiero di Buffon su Di Maria? Maradona non si può paragonare a nessuno" (Di giovedì 23 giugno 2022) Il portiere della Nazionale campione del mondo nel '2006 in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato così di Di Maria, obiettivo della Juventus che attende la risposta di El Fideo: "In ... Leggi su corrieredelmezzogiorno.corriere (Di giovedì 23 giugno 2022) Il portiere della Nazionale campione del mondo nel '2006 in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato così di Di, obiettivo della Juventus che attende la risposta di El Fideo: "In ...

