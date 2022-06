Ciclismo | divorzio a fine stagione tra Søren Kragh Andersen e la DSM Il corridore danese non sarà al Tour de France

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 giugno 2022) Le strade die del Team DSM si separano. Ilapproderà in un’altra compagine al termine dell’anno in corso (voci di mercato danno la Alpecin-Fenix in pole position) e rinuncia alla 109esima edizione delde. Un grande peccato visto che le prime tre tappe verranno disputate proprio nel paese natale del ciclista, la Danimarca., classe ’94, era affiliato alla DSM da ben sette stagioni e con quella casacca ha vinto tappe importanti alla Grande Boucle (due affermazioni) ed al Giro di Svizzera. Di seguito il comunicato del team olandese: “Stiamo lavorando alla nostra squadra per il prossimo anno e possiamo confermare che le nostre strade si separeranno. Abbiamo visto in passato ...