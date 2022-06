Calciomercato Juventus | doccia fredda per Allegri | tifosi delusi

Leggi su serieanews

(Di giovedì 23 giugno 2022) In serata è arrivata unain sede disia perche per idella. Dopo due quarti posti, laha l’obbligo di tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. La ‘Vecchia Signora’ non può più certamente permettersi un altro campionato anonimo e per farlo si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.