Brad Pitt vittima di bodyshaming su Twitter: "È brutto, sembra un cadavere" (Di giovedì 23 giugno 2022) sembra quasi incredibile ma anche uno dei sex symbol internazionali come Brad Pitt p finito nella morsa del bodyshaming. Ciò dimostra che non importa quanto tu sia considerato "universalmente bello" ci sarà sempre... Leggi su today (Di giovedì 23 giugno 2022)quasi incredibile ma anche uno dei sex symbol internazionali comep finito nella morsa del. Ciò dimostra che non importa quanto tu sia considerato "universalmente bello" ci sarà sempre...

Pubblicità

andrewsword2 : RT @DelgeIl: Sono stato nella sala d'attesa di uno studio medico quest'oggi e c'era una rivista sul tavolo. Non vorrei allarmarvi ma Brad P… - babebobobuuu : RT @DelgeIl: Sono stato nella sala d'attesa di uno studio medico quest'oggi e c'era una rivista sul tavolo. Non vorrei allarmarvi ma Brad P… - aleandreotti : RT @RobertoRedSox: Mi scrivono: “So che ami il Baseball, guarda che meraviglioso caos, non riesco a smettere di rivederlo, sono favolosi i… - AndreSuspended_ : La frase 'Ma chi ti credi di essere, Brad Pitt?' mi sa che è da abolire - DelgeIl : Sono stato nella sala d'attesa di uno studio medico quest'oggi e c'era una rivista sul tavolo. Non vorrei allarmarv… -