Beautiful, anticipazioni 24 giugno: Liam va trovare Hope e lei si dice disposta a perdonarlo. Sanchez e Baker seguono piste diverse sull'omicidio di Vinny

Beautiful, anticipazioni 24 giugno: l'argomento della puntata saranno il rapporto tra Liam e Hope e l'omicidio di Vinny. Vedremo anche Bill e Katie. Cosa succederà? Scopriamolo insieme!

Beautiful, anticipazioni 24 giugno: Liam si reca da Hope e la moglie gli dà una bella notizia

Nella puntata di domani vedremo il tanto atteso incontro tra Liam e Hope, dopo che il giovane sarà andato a casa dalla moglie. Hanno rischiato di lasciarsi per via dell'equivoco sul manichino e sul bacio di lei con Thomas; il tradimento di lui con Steffy e la possibilità che i due ex coniugi avessero concepito un bambino … ma ora la figlia di Brooke annuncia al figlio di Bill di essere ...

