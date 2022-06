Approvati i Palinsesti Rai per l’Autunno

(Di giovedì 23 giugno 2022) Fuortes Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi nella sede di viale Mazzini, sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha preso atto deiper la prossima stagione autunnale proposti dall’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e ha approvato i relativi piani di produzione e trasmissione. Si tratta dei primivarati dopo la riorganizzazione per Generi. L’offerta Rai perverrà presentata a Milano il prossimo 28 giugno e a Roma il prossimo 12 luglio. Come riporta Dagospia, isono staticon sei voti su sette. L’unico no è arrivato dal consigliere Riccardo Laganà. Nel corso della seduta si è poi proceduto al rinnovo dell’Organismo di Vigilanza Rai, venuto a scadenza. Quale Presidente dell’Organismo di Vigilanza è stato confermato il ...

Pubblicità

RaiNews

Si tratta dei primivarati dopo la riorganizzazione per Generi. L'offerta Rai per l'autunno verrà presentata a Milano il prossimo 28 giugno e a Roma il 12 luglio. Nel corso della seduta si ...Al cda sono stati consegnati iche in seguito dovranno essere. È saltata la conduzione di Ilaria D'Amico nel nuovo programma in prima serata di Rai2. Verrà sostituita da ... Approvati I palinsesti Rai per la prossima stagione autunnale Roma, 23 giu. (LaPresse) - Il Consiglio di Amministrazione della Rai , riunitosi oggi nella sede di viale Mazzini, sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha ...Doveva essere un cda di fuoco e invece è stato un cda Fuortes. In pratica ha superato lo scoglio senza problemi la linea della presidente Soldi e dell'a.d. di Viale Mazzini, che si ...