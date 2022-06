Ag. Fagioli: «Futuro? Presto arriveremo a una decisione. Mai parlato con il Napoli» (Di giovedì 23 giugno 2022) Andrea D’Amico, agente di Fagioli, ha parlato del Futuro del centrocampista ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show Andrea D’Amico, agente di Fagioli, ha parlato del Futuro del centrocampista ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show. Le sue dichiarazioni: L’ANNUNCIO SUL Futuro – «Mai parlato di Nicolò con il Napoli, il progetto dei bianconeri è chiaro e Presto arriveremo ad una decisione comune a noi e al volere del club». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Andrea D’Amico, agente di, hadeldel centrocampista ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show Andrea D’Amico, agente di, hadeldel centrocampista ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show. Le sue dichiarazioni: L’ANNUNCIO SUL– «Maidi Nicolò con il, il progetto dei bianconeri è chiaro ead unacomune a noi e al volere del club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

