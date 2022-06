Aborto vietato a Malta, turista americana rischia la vita: sarà trasferita in Spagna (Di giovedì 23 giugno 2022) Una turista americana arrivata a Malta incinta di 16 settimane rischia la vita a causa di un Aborto spontaneo, al quale i medici del policlinico Mater Dei non possono porre termine perché il cuore del feto batte ancora. Malta – Paese fortemente cattolico – è l’unico Stato dell’Ue in cui l’interruzione di gravidanza è vietata in ogni caso: i medici rischiano 4 anni di prigione se la praticano. Nel caso della paziente statunitense le acque si erano da alcune ore e a detta degli stessi medici non c’era alcuna possibilità di sopravvivenza del bambino. La donna, Andrea Prudente, rischia di morire di setticemia e ora sarà trasferita in Spagna. Intervistato dalla Bbc prima che si sbloccasse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Unaarrivata aincinta di 16 settimanelaa causa di unspontaneo, al quale i medici del policlinico Mater Dei non possono porre termine perché il cuore del feto batte ancora.– Paese fortemente cattolico – è l’unico Stato dell’Ue in cui l’interruzione di gravidanza è vietata in ogni caso: i medicino 4 anni di prigione se la praticano. Nel caso della paziente statunitense le acque si erano da alcune ore e a detta degli stessi medici non c’era alcuna possibilità di sopravvivenza del bambino. La donna, Andrea Prudente,di morire di setticemia e orain. Intervistato dalla Bbc prima che si sbloccasse ...

Pubblicità

Artlandis : Nel nome del medioevo, della superstizione e dell'odio. A Malta l'aborto è vietato in ogni sua forma, anche nei cas… - Milena47923298 : RT @SarahWeissRed: Accade a Malta il paese della Metsola, il paese ultracattolico, dove l'aborto è vietato, ma non i traffici di ogni gener… - GiorgioSnaider8 : @SkyTG24 Nell'Allegato al Consenso Informato è vietato vaccinare le gestanti ,pena aborto. Oltre, alle mamme che allattano. - 1DMarty_me : RT @SarahWeissRed: Accade a Malta il paese della Metsola, il paese ultracattolico, dove l'aborto è vietato, ma non i traffici di ogni gener… - SarahWeissRed : Accade a Malta il paese della Metsola, il paese ultracattolico, dove l'aborto è vietato, ma non i traffici di ogni… -