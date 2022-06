VIDEO Inter, tutto fatto per il rinnovo di Inzaghi: il tecnico firma fino al 2024 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Piena fiducia a Simone Inzaghi, che ha rinnovato il suo contratto che lo legherà all'Inter fino al 2024 Leggi su mediagol (Di mercoledì 22 giugno 2022) Piena fiducia a Simone, che ha rinnovato il suo contratto che lo legherà all'al

Pubblicità

Inter : ?? | #AssistOfTheSeason Il miglior assist della stagione 2021/2022.... ?????? L'assist acrobatico di Nicolò Barella pe… - Inter : ?? | BEST OF Ecco i migliori momenti in nerazzurro di Valentin Carboni ??? #ForzaInter #InterYouth - acmilan : ?? Best Assist of the Season ?? Next up, the Rossonere! Which assist was better: @AliaGuagni's ?? Inter or ?? Sampdor… - MarcoCH0 : Michele Borrelli (InterFanTV, ex Sky Sport e Inter Channel), fa chiarezza a Radio Nerazzurra sulla situazione econo… - jrbasket2015 : RT @MarcoCH0: Michele Borrelli (InterFanTV, ex Sky Sport e Inter Channel), fa chiarezza a Radio Nerazzurra sulla situazione economica dell‘… -