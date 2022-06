USA: Senato raggiunge un accordo bipartisan sul controllo delle armi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Senato USA raggiunge un accordo bipartisan su una legge sul controllo delle armi. Il disegno di legge prevede più controlli sui precedenti di chi acquista armi. La National Rifle Association (NRA) ha affermato di essere contraria alla legge. USA: Senato raggiunge un accordo sul controllo delle armi? Un gruppo bipartisan di legislatori ha raggiunto Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 giugno 2022) IlUSAunsu una legge sul. Il disegno di legge prevede più controlli sui precedenti di chi acquista. La National Rifle Association (NRA) ha affermato di essere contraria alla legge. USA:unsul? Un gruppodi legislatori ha raggiunto

Pubblicità

ilpost : Martedì, dopo anni di fallimenti politici per ridurre le violenze legate all’uso di #armi da fuoco a livello federa… - lapimpablu : RT @ilpost: Martedì, dopo anni di fallimenti politici per ridurre le violenze legate all’uso di #armi da fuoco a livello federale, il Senat… - Billa42_ : USA: Senato raggiunge un accordo bipartisan sul controllo delle armi - MutiCarla : Usa, primo voto del Senato sulla stretta alle armi: 64 i sì e 34 i no - serenel14278447 : Usa, primo ok procedurale al Senato per stretta su armi -