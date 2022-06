Un altro domani anticipazioni 23-24 giugno 2022, la decisione di Tirso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nelle puntate di Un altro domani in onda il 23 e 24 giugno 2022 Tirso dopo aver ascoltato i discorsi di Julia si convince che la ragazza in realtà non ha realmente il desiderio di vendere la casa di suo padre Carlos, per questo motivo prende la decisione di ritirare la sua offerta di acquisto. Questo però destabilizza la giovane che inoltre torna ad avere il problema che tutti decidono al posto suo e così sceglie di non indietreggiare. Cosa farà adesso? Seguite questi episodi anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni diventa conduttrice: svelato il suo cachet astronomico La nota influencer è stata scelta dal conduttore per aprire e chiudere la prossima ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nelle puntate di Unin onda il 23 e 24dopo aver ascoltato i discorsi di Julia si convince che la ragazza in realtà non ha realmente il desiderio di vendere la casa di suo padre Carlos, per questo motivo prende ladi ritirare la sua offerta di acquisto. Questo però destabilizza la giovane che inoltre torna ad avere il problema che tutti decidono al posto suo e così sceglie di non indietreggiare. Cosa farà adesso? Seguite questi episodi anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni diventa conduttrice: svelato il suo cachet astronomico La nota influencer è stata scelta dal conduttore per aprire e chiudere la prossima ...

