Ultimi applausi per la Festa della Musica 2022: il direttore Grassia traccia un bilancio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ancora applausi sono giunti dal caloroso e numeroso pubblico presente agli Ultimi appuntamenti della Festa della Musica 2022 organizzata dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento.In piazza Roma, si è esibita l'Orchestra Lirico Sinfonica "Nicola Sala" diretta dal maestro Maurizio Petrolo accompagnata dal tenore Sergio Dragone e dal soprano Marta Fiorillo che ha proposto un programma impegnativo, con opere appartenenti alla grande tradizione Musicale europea.Un progetto, quello del maestro Petrolo, che aveva già affascinato il pubblico di Pietrelcina in occasione dei festeggiamenti per il 135esimo anniversario della nascita di Padre Pio e che ha visto i suoi ...

