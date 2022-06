Ultime Notizie – Kaliningrad, Lituania aspetta rappresaglia Russia (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Lituania si aspetta azioni di rappresaglia da parte russa per il blocco di Kaliningrad. Parlando alla Reuters in un’intervista rilanciata anche dalla Cnn, il presidente lituano Gitanas Nauseda ha detto: “Siamo pronti e siamo preparati per qualunque tipo di azione non amichevole da parte della Russia, come la disconnessione dal sistema Brell (sistema di reti elettriche cui appartengono Russia, BieloRussia e Stati baltici) o altre azioni”. Nauseda ha poi difeso la decisione di bloccare il transito dalla Russia all’exclave di Kaliningrad via Lituania delle merci sottoposte alle sanzioni dell’Ue: “Stiamo solo attuando le sanzioni, che sono state imposte dall’Unione Europea, e questo non ha nulla a che vedere con le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lasiazioni dida parte russa per il blocco di. Parlando alla Reuters in un’intervista rilanciata anche dalla Cnn, il presidente lituano Gitanas Nauseda ha detto: “Siamo pronti e siamo preparati per qualunque tipo di azione non amichevole da parte della, come la disconnessione dal sistema Brell (sistema di reti elettriche cui appartengono, Bieloe Stati baltici) o altre azioni”. Nauseda ha poi difeso la decisione di bloccare il transito dallaall’exclave diviadelle merci sottoposte alle sanzioni dell’Ue: “Stiamo solo attuando le sanzioni, che sono state imposte dall’Unione Europea, e questo non ha nulla a che vedere con le ...

