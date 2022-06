Ultime Notizie – Caldo, domani 23 giugno bollino rosso per 4 città: arancione per 10 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aumenta la morsa del Caldo sull’Italia. domani bollino rosso, allerta di livello 3, per 4 città (Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia) e arancione, allerta di livello 2, per 10 (Ancona, Brescia, Campobasso, Catania, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Trieste e Verona). E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Per venerdì le città da bollino rosso salgono a 7: Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia si aggiungono Campobasso, Pescara e Rieti. Nelle prossime 48 ore, nessuna delle 27 città monitorate dal bollettino sarà verde. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aumenta la morsa delsull’Italia., allerta di livello 3, per 4(Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia) e, allerta di livello 2, per 10 (Ancona, Brescia, Campobasso, Catania, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Trieste e Verona). E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Per venerdì ledasalgono a 7: Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia si aggiungono Campobasso, Pescara e Rieti. Nelle prossime 48 ore, nessuna delle 27monitorate dal bollettino sarà verde. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ucraina, ultime notizie. Intelligence Gb: Russia pronta a inviare unità di riserva nel Donbass Il Sole 24 ORE Atletica: Diamond League. Jacobs a Stoccolma "Finalmente torno in pista" 'È stato un periodo difficile, ma è giunto il momento di guardare avanti' STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) - Il meeting di Stoccolma, ottava ... Calciomercato Fiorentina, si accelera per due acquisti Il suo agente Ramadani (lo stesso di Italiano) sta limando gli ultimi dettagli, ma c'è già l'accordo di massima per il prestito di Jovic alla Fiorentina con ingaggio pagato a metà dai due… Leggi ... 'È stato un periodo difficile, ma è giunto il momento di guardare avanti' STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) - Il meeting di Stoccolma, ottava ...Il suo agente Ramadani (lo stesso di Italiano) sta limando gli ultimi dettagli, ma c'è già l'accordo di massima per il prestito di Jovic alla Fiorentina con ingaggio pagato a metà dai due… Leggi ...