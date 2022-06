Ucraina, caos alla Camera: i deputati di Alternativa espongono cartelli con “stop all’invio di armi” di fronte ai banchi del governo – Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) Blitz dei deputati di Alternativa alla Camera al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. I parlamentari, all’incirca una decina, si sono avvicinati ai banchi del governo e hanno esposto alcuni cartelli con su scritto: “stop invio armi”. Il presidente Roberto Fico ha chiesto l’intervento dei commessi e richiamato all’ordine il gruppo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Blitz deidial termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. I parlamentari, all’incirca una decina, si sono avvicinati aidele hanno esposto alcunicon su scritto: “invio”. Il presidente Roberto Fico ha chiesto l’intervento dei commessi e richiamato all’ordine il gruppo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

sole24ore : ?? #M5S nel caos, a forte rischio #scissione, con una accelerazione dopo le divergenze tra contiani e dimaiani sullo… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: 'Se non avessimo fermato Putin, in Europa avrebbe regnato il caos' #joebiden #presidente #putin… - ZenatiDavide : Ucraina, caos alla Camera: i deputati di Alternativa espongono cartelli con “stop all’invio di armi” di fronte ai b… - giovannidalloli : 'Draghi ha ricordato che c’è una grossa differenza fra tifare per la pace e tifare per il pacifismo. Ha spiegato ch… - giovannidalloli : «'tenendo conto dei rischi di un’escalation della crisi ucraina e dell’imprevedibilità generale nel mondo' dice il… -

Ucraina ultime notizie. Biden: caos in Europa se non avessimo fermato Putin Il Sole 24 ORE Ucraina, caos alla Camera: i deputati di Alternativa espongono cartelli con “stop all’invio di armi” di fronte ai banchi del governo – Video Blitz dei deputati di Alternativa alla Camera al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. I parlamentari, all’incirca una decina, si sono avvicinati ai banchi del governo ... "Spettacolo penoso". La lezione di Cacciari a Conte e Letta Il professor Massimo Cacciari analizza la situazione politica attuale. "Il Parlamento italiano Mai così debole". La fine dei 5 Stelle e il consiglio a Letta ... Blitz dei deputati di Alternativa alla Camera al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. I parlamentari, all’incirca una decina, si sono avvicinati ai banchi del governo ...Il professor Massimo Cacciari analizza la situazione politica attuale. "Il Parlamento italiano Mai così debole". La fine dei 5 Stelle e il consiglio a Letta ...