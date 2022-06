Tabellone Atp Maiorca 250: Medvedev numero uno, wild card a Tsitsipas (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Tabellone principale del torneo dell’Atp 250 di Maiorca (erba), in programma dal 19 al 25 giugno. Un campo partecipanti di tutto rispetto, impreziosito anche dalla wild card concessa all’ultimo minuto a Stefanos Tsitsipas, che sarà la seconda testa di serie. Il tennista greco, dopo le premature uscite di scena a Stoccarda e Halle, cercherà sull’erba spagnola di mettere qualche partita sulle gambe in vista di Wimbledon. In cerca di riscatto anche Denis Shapovalov, autore finora di una stagione abbastanza anonima e in difficoltà anche in questi primi tornei sull’erba. A guidare il seeding è però Daniil Medvedev, in un quarto di Tabellone che vede la presenza anche dell’ormai solita mina vagante Nick Kyrgios. Tabellone ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilprincipale del torneo dell’Atp 250 di(erba), in programma dal 19 al 25 giugno. Un campo partecipanti di tutto rispetto, impreziosito anche dallaconcessa all’ultimo minuto a Stefanos, che sarà la seconda testa di serie. Il tennista greco, dopo le premature uscite di scena a Stoca e Halle, cercherà sull’erba spagnola di mettere qualche partita sulle gambe in vista di Wimbledon. In cerca di riscatto anche Denis Shapovalov, autore finora di una stagione abbastanza anonima e in difficoltà anche in questi primi tornei sull’erba. A guidare il seeding è però Daniil, in un quarto diche vede la presenza anche dell’ormai solita mina vagante Nick Kyrgios....

