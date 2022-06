Sconcerti: «Il Napoli fermo? Non direi, ha preso calciatori importanti come Kvaratskheila e Olivera» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Consueto intervento pomeridiano a Maracanà, su Tmw Radio, per il noto editorialista Mario Sconcerti. Tanti i temi affrontati, soprattutto legati al calciomercato. Le sue risposte. Napoli più fermo rispetto alle altre? «Credo che si debba guardare il quadro complessivo. Per adesso si sono rinforzate ma tutte hanno perso qualcosa. L’Inter ha preso Lukaku ma ha perso Perisic. Il Napoli ha comprato alcuni giocatori importanti, come il georgiano e Olivera, e ne sta trattando altri. Indubbiamente pesa la posizione di De Laurentiis sugli ingaggi ma poi bisognerà vedere alla fine. Tutte le squadre hanno bisogno di vendere. Se il Napoli riuscisse a vendere bene Fabian Ruiz potrebbe fare dei colpi importanti. È troppo presto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Consueto intervento pomeridiano a Maracanà, su Tmw Radio, per il noto editorialista Mario. Tanti i temi affrontati, soprattutto legati al calciomercato. Le sue risposte.piùrispetto alle altre? «Credo che si debba guardare il quadro complessivo. Per adesso si sono rinforzate ma tutte hanno perso qualcosa. L’Inter haLukaku ma ha perso Perisic. Ilha comprato alcuni giocatoriil georgiano e, e ne sta trattando altri. Indubbiamente pesa la posizione di De Laurentiis sugli ingaggi ma poi bisognerà vedere alla fine. Tutte le squadre hanno bisogno di vendere. Se ilriuscisse a vendere bene Fabian Ruiz potrebbe fare dei colpi. È troppo presto ...

Pubblicità

napolista : Sconcerti: «Il #Napoli fermo? Non direi, ha preso calciatori importanti come #Kvaratskheila e #Olivera» A Tmw Radi… - infoitsport : 'Spalletti esonerato a breve dal Napoli?'. Arriva la risposta di Sconcerti - infoitsport : AUDIO - Sconcerti: 'Vedrei bene Bernardeschi al Napoli come 14°-15° uomo' - infoitsport : Sconcerti: “Bernardeschi un buon innesto per il Napoli, sarebbe l’erede di Insigne” - infoitsport : Sconcerti: 'Bernardeschi lo vedrei bene a Napoli: non è facile trovargli squadra per l'ingaggio che ha' -