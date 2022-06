Sbarca dal traghetto con 23 chili di eroina | trafficante albanese arrestato in porto | in fumo affari per un milione

(Di mercoledì 22 giugno 2022) ANCONA -dalcon un carico dinascosto in un vano ricavato dal sedile passeggero dell'auto. È finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un 50enne di ...

Pubblicità

il Resto del Carlino

Il governo Tory di Boris Johnson tira dritto sul dossier migranti e sul controverso accordo sottoscritto con il Ruanda per il trasferimento nel Paese africano di parte dei clandestini sbarcati attrave ...come riportato dall'"ANSA", il giocatore arriverà in Salento nella giornata di sabato, e sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club prima di firmare il contratto. Frabotta sbarca a Lecce con la ...