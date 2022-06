Pubblicità

tuttoteKit : Ryzen Embedded R2000: #AMD annuncia la nuova serie #tuttotek -

tuttoteK

... per arrivare ai sistemiclient e alla proposte rivolte al pubblico dei videogiocatori. L'...entro fine anno le prime CPU x86 al mondo con core a 5nm - riferimento ai processori desktop...Le serieV2000 e R2000 sono rivolte in particolare ad applicazioni di edge computing. Schede ... Advantech Europe Artificial Intelligence of Things Industrial Internet of Things Sistemi... Ryzen Embedded R2000: AMD annuncia la nuova serie L'azienda AMD ha annunciato la sua nuova serie Ryzen Embedded R2000. Raddoppia il numero di core e offre un aumento delle prestazioni.Display Technology have just added the latest PICO-V2K4, to their embedded portfolio. Part of the AMD RYZEN V2000 embedded Processor family from AAEON has been designed to cater for Medical Imaging, ...