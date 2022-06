Roma, CorSport: “Ancora da decidere il futuro di Zaniolo nella capitale” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, CorSport- Come si evince da CorSport il futuro di Zaniolo è davvero tutto da scrivere tra tante proposte e la voglia di blindarlo a Roma. Ad oggi il mercato della squadra di Mou staenta davvero nel decollare, ma si accoda ad un pò a tutta la Serie A che pensa alla burocrazia dei rinnovi più che al campo stesso. Ad oggi Pinto alla Roma vuole dare davvero un Top Player e chissà che insieme ad altri innesti non arrivi anche il rinnovo del pupillo della capitale dalla parte dei giallorossi. Il ragazzo chiede un adeguamento davvero importante, ma la Roma non lo vuole mollare. La Roma deve sbrogliare la matassa Zaniolo. La sua cessione, infatti, parte da un cifra di 60 milioni che il club incasserebbe ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)- Come si evince daildiè davvero tutto da scrivere tra tante proposte e la voglia di blindarlo a. Ad oggi il mercato della squadra di Mou staenta davvero nel decollare, ma si accoda ad un pò a tutta la Serie A che pensa alla burocrazia dei rinnovi più che al campo stesso. Ad oggi Pinto allavuole dare davvero un Top Player e chissà che insieme ad altri innesti non arrivi anche il rinnovo del pupillo delladalla parte dei giallorossi. Il ragazzo chiede un adeguamento davvero importante, ma lanon lo vuole mollare. Ladeve sbrogliare la matassa. La sua cessione, infatti, parte da un cifra di 60 milioni che il club incasserebbe ...

