Rivoluzione per i tavolini all'aperto di Roma. Ecco le regole, pioggia di multe (Di mercoledì 22 giugno 2022) Più multe ma anche più tavoli laddove sarà possibile e arredi uguali per tutti nelle piazze storiche della città. L'assessore alle attività produttive, Monica Lucarelli, va dritta per la sua strada, forte ora anche dell'approvazione della delibera ponte (il Governo ha prorogato la maggiore occupazione fino al 30 settembre, ndr) dove annuncia alcune novità importanti sul tema occupazioni di suolo pubblico.Assessore, iniziamo però da un dato importante, dai controlli effettuati su pedane e dehors risulta che l'80% degli esercenti è irregolare, pensa che l'attuale sistema repressivo sia sufficiente? «L'attuale sistema di controlli è un punto di partenza. Era ipotizzabile trovarci di fronte ad una situazione simile di irregolarità perché sono stati due anni difficili per la categoria, eravamo in una fase di limitazioni interne ai locali, minore mobilità in generale, tanti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Piùma anche più tavoli laddove sarà possibile e arredi uguali per tutti nelle piazze storiche della città. L'assessore alle attività produttive, Monica Lucarelli, va dritta per la sua strada, forte ora anche dell'approvazione della delibera ponte (il Governo ha prorogato la maggiore occupazione fino al 30 settembre, ndr) dove annuncia alcune novità importanti sul tema occupazioni di suolo pubblico.Assessore, iniziamo però da un dato importante, dai controlli effettuati su pedane e dehors risulta che l'80% degli esercenti è irregolare, pensa che l'attuale sistema repressivo sia sufficiente? «L'attuale sistema di controlli è un punto di partenza. Era ipotizzabile trovarci di fronte ad una situazione simile di irregolarità perché sono stati due anni difficili per la categoria, eravamo in una fase di limitazioni interne ai locali, minore mobilità in generale, tanti ...

