Rinnovo contratto scuola e arretrati: cosa spetta agli eventuali eredi del docente venuto a mancare? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Rinnovo del contratto porta al diritto agli arretrati anche per gli eredi del dipendente venuto a mancare nel periodo di vacanza contrattuale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ildelporta al dirittoanche per glidel dipendentenel periodo di vacanza contrattuale. L'articolo .

Pubblicità

MatteoBarzaghi : Inzaghi arrivato in sede Inter per il rinnovo del suo contratto @SkySport #Inzaghi - Paolo_Bargiggia : Sta nascendo qualche criticità tra il @sscnapoli e Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo stipendio, sui… - AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - fabiocmancino : RT @robertocalienno: Rinnovo del contratto. 'Troppo poche le risorse. Oltre la parte normativa (lavoro agile, diritto alla disconnessione)… - fabiocmancino : RT @robertocalienno: 'LA SCUOLA MERITA DI PIU' - PRESIDIO A ROMA IL 22 GIUGNO. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda a confronto… -