Nuoto, Mondiali 2022: Francesca Fangio in evidenza nelle batterie dei 200 rana, eliminati Lamberti e Tarantino (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mattinata interlocutoria alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di Nuoto in corsie. La piscina magiara ha offerto un programma di gare che non ha rubato particolarmente l'occhio, ma comunque meritevole di un racconto rispetto a quanto accaduto. nelle batterie dei 100 stile libero l'australiana Mollie O'Callaghan, già a medaglia ieri nei 200 sl, ha ottenuto il miglior tempo delle heat di 53.49 a precedere la canadese Penny Oleksiak (53.70) e l'americana Torri Huske (53.72). Niente da fare per l'azzurra Chiara Tarantino che in 55.30 ha stampato il 21° tempo e non sarà in semifinale. Un destino in comunque, purtroppo, anche per Michele Lamberti nei 200 dorso. L'azzurro in 2:00.92 ha terminato 21° nell'overall mattutino in una graduatoria nella ...

