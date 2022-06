Maturità 2022 al via, le indiscrezioni: analisi del testo di Pascoli e Verga (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per gli oltre 500mila candidati sette tracce di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per gli oltre 500mila candidati sette tracce di tre diverse tipologie:e interpretazione delletterario,e produzione di unargomentativo, riflessione critica di carattere ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via all'esame di #maturità, oggi la prova scritta di italiano - ASTI_News : Iniziata anche ad Asti la Maturità 2022 - ATNews - fanpage : Oliver Sacks e la musica è il tema della traccia di tipologia B alla prima prova della #maturita2022 - il_piccolo : Maturità 2022, sei ore e sette tracce: ecco come affrontare senza troppa ansia la prova di italiano - lavocedialba : E' la 'notte prima degli esami' per più di 4.700 studenti della Granda: domani al via la Maturità -