Matteo Romano dopo il debutto a Sanremo torna con il brano "Tramontana"

Prosegue il viaggio musicale di Matteo Romano che dopo aver conquistato il pubblico con singoli come "Concedimi" (2 volte Platino), "Casa di Specchi", "Testa e Croce", "Virale" (Platino) e "Apatico" presenta al pubblico il suo nuovo brano inedito dal titolo "Tramontana", da venerdì negli store digitali per Capitol Records/Universal Music Italia. "Tramontana" è un vero e proprio inno alla libertà, la canzone perfetta per raccontare Matteo oggi, alla vigilia dell'estate che sta arrivando e lo vede protagonista con il suo primo tour, una serie di date che permetteranno a questo giovane cantautore di incontrare il pubblico che lo ha applaudito e sostenuto fin dal suo debutto.

