Maneskin | la chat con Portanova | stupro e sesso di gruppo | colpo di scena in tribunale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022)diina Siena dove Manolo, centrocampista scuola Juventus oggi al Genoa, rischia il processo per un presuntodiai danni di una studentessa 22enne, che sarebbe avvenuto nel luglio 2021. In aula, nel corso dell'udienza preliminare, l'avvocato Alessandro Betti che difende il cugino di(anche lui indagato) ha depositato la relazione di una psicologa forense riguardo allewhatsapp della ragazza. Tra le sue conversazioni, sarebbe spuntata anche quella con Ethan Torchio, batterista della rockband romana dei, che aveva una relazione con la presunta vittima. Ovviamente Torchio non è minimamente coinvolto nella vicenda ma secondo il legale laservirebbe ...