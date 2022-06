M5S, terremoto Campania ?nella roccaforte di Di Maio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il gruppo più consistente, manco a dirlo, è quello campano. Almeno 12 parlamentari, su quasi una sessantina in totale a ieri sera, che dovrebbe ancora allungarsi. È il nocciolo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il gruppo più consistente, manco a dirlo, è quello campano. Almeno 12 parlamentari, su quasi una sessantina in totale a ieri sera, che dovrebbe ancora allungarsi. È il nocciolo...

Pubblicità

robertopontillo : RT @lucianoghelfi: Da #Draghi nemmeno una parola sul terremoto in casa #M5S durante l’intervento sull’#Ucraina alla #Camera. Seduto accanto… - Pie_Piga : RT @lucianoghelfi: Da #Draghi nemmeno una parola sul terremoto in casa #M5S durante l’intervento sull’#Ucraina alla #Camera. Seduto accanto… - GermanoDottori : RT @lucianoghelfi: Da #Draghi nemmeno una parola sul terremoto in casa #M5S durante l’intervento sull’#Ucraina alla #Camera. Seduto accanto… - lucianoghelfi : Da #Draghi nemmeno una parola sul terremoto in casa #M5S durante l’intervento sull’#Ucraina alla #Camera. Seduto ac… - Primaonline : Dal terremoto Di Maio, al Funerale del grillismo. Lo strappo M5S raccontato sulle prime pagine dei quotidiani… -