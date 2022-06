M5S, la consigliera di Bergamo: “Doccia fredda, ma resto dove sono, con Conte” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bergamo. E mentre Luigi di Maio prende e se ne va, come successo nella serata di martedì, lasciando il Movimento 5 Stelle per dar vita ad un nuovo partito, il suo, ‘Insieme per il futuro’, continua lo scouting nelle fila dei suoi uomini e le conseguenti fiammate d’orgoglio grillino di chi, al contrario, resta fedele alla maglia e butta benzina sul fuoco. Da una parte ci sono una sessantina di fedelissimi, tra i quali nomi altisonanti della politica romana, pronti alla dipartita verso una “nuova terra promessa” sotto la guida dal leader campano, e dall’altra la pletora dei contiani che sogghignano al remake in chiave soft delle Idi di marzo. Il primo a commentare, poco dopo il fattaccio, con un sorriso sornione e non certo senza ironia, è Giuseppe Conte, l’uomo del partito di Beppe Grillo, che ha dichiarato “sono ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022). E mentre Luigi di Maio prende e se ne va, come successo nella serata di martedì, lasciando il Movimento 5 Stelle per dar vita ad un nuovo partito, il suo, ‘Insieme per il futuro’, continua lo scouting nelle fila dei suoi uomini e le conseguenti fiammate d’orgoglio grillino di chi, al contrario, resta fedele alla maglia e butta benzina sul fuoco. Da una parte ciuna sessantina di fedelissimi, tra i quali nomi altisonanti della politica romana, pronti alla dipartita verso una “nuova terra promessa” sotto la guida dal leader campano, e dall’altra la pletora dei contiani che sogghignano al remake in chiave soft delle Idi di marzo. Il primo a commentare, poco dopo il fattaccio, con un sorriso sornione e non certo senza ironia, è Giuseppe, l’uomo del partito di Beppe Grillo, che ha dichiarato “...

Pubblicità

InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Deputata Anna Macina (M5S): 'Si è offesa la Giorgia perché le ho detto che non puo offendere chi percepisce il Reddito… - sav_e_1410 : RT @Abocconetti: Cristiana Paciocco: la consigliera #M5S accusata di aver partecipato alla gara di insulti a #FilippoRoma Qual è la differe… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Deputata Anna Macina (M5S): 'Si è offesa la Giorgia perché le ho detto che non puo offendere chi percepisce il Reddito… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Deputata Anna Macina (M5S): 'Si è offesa la Giorgia perché le ho detto che non puo offendere chi percepisce il Reddito… -