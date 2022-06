**M5S: dubbi di Grillo 'non si vota su regola identitaria', su 2 mandati nuova grana per Conte** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - La deroga alla regola aurea dei due mandati e poi 'tutti a casa' Beppe Grillo non la vuole. "E' l'ultima regola identitaria", le parole che va ripetendo ai suoi il fondatore e garante del Movimento. Che ieri, nel giorno dell'addio di Luigi Di Maio al M5S, era tornato a tuonare dal suo blog: "Chi non crede più alle regole lo dica", l'affondo. E ora proprio su questa 'norma aurea', tanto cara anche a Gianroberto Casaleggio, potrebbe nascere una nuova grana per Giuseppe Conte, già alle prese con la scissione del Movimento. Il leader ed ex premier aveva indicato la strada di un voto degli attivisti sulla questione, da tenersi entro fine mese, ovvero tra una manciata di giorni. Per lasciar decidere la base su un'eventuale deroga. Ma ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - La deroga allaaurea dei duee poi 'tutti a casa' Beppenon la vuole. "E' l'ultima", le parole che va ripetendo ai suoi il fondatore e garante del Movimento. Che ieri, nel giorno dell'addio di Luigi Di Maio al M5S, era tornato a tuonare dal suo blog: "Chi non crede più alle regole lo dica", l'affondo. E ora proprio su questa 'norma aurea', tanto cara anche a Gianroberto Casaleggio, potrebbe nascere unaper Giuseppe Conte, già alle prese con la scissione del Movimento. Il leader ed ex premier aveva indicato la strada di un voto degli attivisti sulla questione, da tenersi entro fine mese, ovvero tra una manciata di giorni. Per lasciar decidere la base su un'eventuale deroga. Ma ...

