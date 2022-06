LIVE Sinner-Paul 3-6 1-0, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: l’americano si prende il primo set (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Prima e dritto di Paul. 40-15 Sinner aggredisce sulla seconda di Paul, ma l’ultimo dritto è largo. 30-15 Doppio fallo di Paul. 30-0 Buona seconda di Paul. 15-0 Prima esterna di Paul. 1-0 Sinner, prima centrale e palla corta per chiudere il game. Vantaggio Sinner, si salva con un ottimo dritto lungolinea! 40-40 Risponde molto profondo Paul, poi trova la rete, ma non ha bisogno di colpire per chiudere. 40-30 Doppio fallo di Sinner. 40-15 Gioca bene di rovescio Sinner, il primo a sbagliare è Paul. 30-15 Buona prima esterna di Sinner. 15-15 Risposta di rovescio lunga di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Prima e dritto di. 40-15aggredisce sulla seconda di, ma l’ultimo dritto è largo. 30-15 Doppio fallo di. 30-0 Buona seconda di. 15-0 Prima esterna di. 1-0, prima centrale e palla corta per chiudere il game. Vantaggio, si salva con un ottimo dritto lungolinea! 40-40 Risponde molto profondo, poi trova la rete, ma non ha bisogno di colpire per chiudere. 40-30 Doppio fallo di. 40-15 Gioca bene di rovescio, ila sbagliare è. 30-15 Buona prima esterna di. 15-15 Risposta di rovescio lunga di ...

