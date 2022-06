L'Italia fa la storia del nuoto e la Rai manda in onda l'Almanacco. A voi, studio! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma. Al posto dell’oro, della vittoria, delle lacrime, hanno mandato in onda l’Almanacco del giorno dopo: il decotto al posto della crema. Vi chiamate Benedetta Pilato, avete appena portato l’Italia sul tetto del mondo del nuoto, vi sta guardando l’Italia intera, un paese acclama l’impresa dei 100 rana e la Rai che fa? Nel momento della premiazione, ed è tutto vero, Raidue interrompe la diretta per mandare in onda l’Almanacco di Drusilla Foer che, siamo sicuri, se solo avesse saputo, avrebbe bis-interrotto l’interruzione. Se ne è accorto l’onorevole Michele Anzaldi ed è probabile che, se non lo avesse denunciato, milioni di contumelie si sarebbero nebulizzate nei tinello di casa dove nessun amministratore delegato può entrare. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma. Al posto dell’oro, della vittoria, delle lacrime, hannoto inl’del giorno dopo: il decotto al posto della crema. Vi chiamate Benedetta Pilato, avete appena portato l’sul tetto del mondo del, vi sta guardando l’intera, un paese acclama l’impresa dei 100 rana e la Rai che fa? Nel momento della premiazione, ed è tutto vero, Raidue interrompe la diretta perre inl’di Drusilla Foer che, siamo sicuri, se solo avesse saputo, avrebbe bis-interrotto l’interruzione. Se ne è accorto l’onorevole Michele Anzaldi ed è probabile che, se non lo avesse denunciato, milioni di contumelie si sarebbero nebulizzate nei tinello di casa dove nessun amministratore delegato può entrare. ...

