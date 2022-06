L'Elvis di Baz Luhrmann veste Prada (Di mercoledì 22 giugno 2022) A dieci anni dalla sua ultima pellicola, Baz Luhrmann ha solo una promessa: farci ballare. Il regista ha infatti deciso di portare sul grande schermo la storia dell’intramontabile Elvis (interpretato dal giovane Austin Butler). Il film - che arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 giugno - ha ricevuto l’approvazione della figlia di Elvis, Lisa Marie Presley, che ha dichiarato: «Si può percepire il suo amore puro, la sua cura e il suo rispetto per mio padre in questo bellissimo film, ed è finalmente qualcosa di cui io e i miei figli e i loro figli potremo essere orgogliosi per sempre». Elvis coinvolgerà tanti nomi della musica, da Eminem a Doja Cat passando per i Maneskin, anche loro parte della colonna sonora del film con una cover di If I Can Dream. Romeo + Giulietta Ma la pellicola rinnova anche il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 giugno 2022) A dieci anni dalla sua ultima pellicola, Bazha solo una promessa: farci ballare. Il regista ha infatti deciso di portare sul grande schermo la storia dell’intramontabile(interpretato dal giovane Austin Butler). Il film - che arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 giugno - ha ricevuto l’approvazione della figlia di, Lisa Marie Presley, che ha dichiarato: «Si può percepire il suo amore puro, la sua cura e il suo rispetto per mio padre in questo bellissimo film, ed è finalmente qualcosa di cui io e i miei figli e i loro figli potremo essere orgogliosi per sempre».coinvolgerà tanti nomi della musica, da Eminem a Doja Cat passando per i Maneskin, anche loro parte della colonna sonora del film con una cover di If I Can Dream. Romeo + Giulietta Ma la pellicola rinnova anche il ...

Pubblicità

panorama_it : Dopo aver collaborato con Baz Luhrmann per i costumi di Romeo+Giulietta e Il Grande Gatsby, Miuccia Prada apre i su… - sehmagazine : ?? ?? #Elvis: the King of Rock 'n Roll rivive al #cinema nel film di Baz Luhrmann. Nelle sale italiane a partire da o… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | #Elvis, il viaggio di un eroe tragico rivisto da #BazLuhrmann - VanityFairIt : Tornano brillantina, ciuffi tirabaci, volumi esagerati come il mito degli anni Cinquanta, Elvis, che dal 22 giugno… - Damiano_Pan : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | #Elvis, il viaggio di un eroe tragico rivisto da #BazLuhrmann -