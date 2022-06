La Roma accelera: Pinto a Milano per Frattesi (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Roma ha fretta e punta a chiudere quanto prima l'acquisto di Davide Frattesi. Il Sassuolo, evidentemente, non ha la stessa fretta e, anzi, punta a guadagnare di più dalla vendita del centrocampista. Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laha fretta e punta a chiudere quanto prima l'acquisto di Davide. Il Sassuolo, evidentemente, non ha la stessa fretta e, anzi, punta a guadagnare di più dalla vendita del centrocampista.

