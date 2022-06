La "frase rubata" a Di Maio con cui ridicolizza il M5s: una bomba in prima pagina | Guarda (Di mercoledì 22 giugno 2022) E venne il giorno dello strappo. Luigi Di Maio ha infatti ufficialmente dato l'addio al M5s, il partito che di fatto lo ha creato. La rottura con Giuseppe Conte è insanabile. L'innesco definitivo è stata la fornitura delle armi all'Ucraina, ma che i due galletti non potessero coesistere era noto da tempo. Inoltre, Giggino sarebbe rimasto fuori dal Parlamento, nel caso in cui i grillini non rivedessero anche il limite dei due mandati, loro principio fondativo. E insomma... grazie, arrivederci. Di Maio si fa il suo gruppo in Parlamento, "Insieme per il futuro", in attesa di capire cosa farà nel suo, di futuro: un partito? Entrerà in altre formazioni politiche? Addio alla politica tout-court? Addio alla politica ma soltanto "per un giro di giostra"? Chissà, chi vivrà... vedrà. Nel frattempo, nell'attesa, ecco che su Giggino piove la pungente satira ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) E venne il giorno dello strappo. Luigi Diha infatti ufficialmente dato l'addio al M5s, il partito che di fatto lo ha creato. La rottura con Giuseppe Conte è insanabile. L'innesco definitivo è stata la fornitura delle armi all'Ucraina, ma che i due galletti non potessero coesistere era noto da tempo. Inoltre, Giggino sarebbe rimasto fuori dal Parlamento, nel caso in cui i grillini non rivedessero anche il limite dei due mandati, loro principio fondativo. E insomma... grazie, arrivederci. Disi fa il suo gruppo in Parlamento, "Insieme per il futuro", in attesa di capire cosa farà nel suo, di futuro: un partito? Entrerà in altre formazioni politiche? Addio alla politica tout-court? Addio alla politica ma soltanto "per un giro di giostra"? Chissà, chi vivrà... vedrà. Nel frattempo, nell'attesa, ecco che su Giggino piove la pungente satira ...

